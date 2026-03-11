Пожизненно осужденный шпион получил в России новый статус

Росфинмониторинг внес шпиона Джоса в список террористов и экстремистов

Пожизненно осужденный шпион ВСУ Николай Джос, выступивший наводчиком ударов по российским военнослужащим, получил в России новый статус — он внесен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Джос Николай Александрович, 18 октября 1991 года рождения, из села Скелеватое Токмакского района Запорожской области, включен в перечень террористов и экстремистов.

Запорожский областной суд 3 сентября 2025 года признал его виновным по статьям 276 («Шпионаж»), 281 («Диверсия») и 281.3 («Участие в диверсионном сообществе») УК РФ.

По данным Генпрокуратуры России, Николай Джос являлся членом сообщества, целями которого были шпионаж и совершение диверсий. Он получил от офицера Вооруженных сил Украины задание собрать и передать информацию о местах расположения личного состава, военной техники и оборонительных сооружений России на территории Запорожской области.

Находясь в Токмакском районе, он передал куратору координаты зенитной ракетной установки. После этого по позициям российских войск был нанесен удар. В результате трое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью, установка была уничтожена.

Суд приговорил Джоса к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.