Рассказавший о российских войсках мужчина получил пожизненный срок

В Запорожской области мужчина получил пожизненный срок за шпионаж

В Запорожской области мужчина получил пожизненный срок за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Мужчина признан виновным по статьям 276 («Шпионаж»), 281 («Диверсия») и 281.3 («Участие в диверсионном сообществе») УК РФ.

По данным ведомства, Николай Джос являлся членом сообщества, целями которого были шпионаж и совершение диверсий. Он получил от офицера Вооруженных сил Украины задание на сбор и передачу информации о местах расположения личного состава, военной техники и оборонительных сооружений России на территории Запорожской области.

Находясь в Токмакском районе, он передал куратору координаты зенитно-ракетной установки. После этого по позициям российских войск был нанесен удар. В результате трое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью, а установка была уничтожена.

Суд приговорил Джоса к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что шпионившая за российскими войсками девушка получила срок.

