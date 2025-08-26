Шпионившая за российскими войсками девушка получила срок

В ЛНР суд приговорил девушку к 15 годам колонии за шпионаж

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил девушку к 15 годам колонии за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Девушку признали виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2022 года 25-летняя Лолита Василенко, имеющая гражданство Украины, добровольно собирала информацию о местах дислокации российских войск на территории ЛНР. Эти данные она передавала через один из мессенджеров украинским спецслужбам.

Суд приговорил ее к 15 годам колонии общего режима.

