Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:59, 26 августа 2025Силовые структуры

Шпионившая за российскими войсками девушка получила срок

В ЛНР суд приговорил девушку к 15 годам колонии за шпионаж
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: УФСБ России по ЛНР /  ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил девушку к 15 годам колонии за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Девушку признали виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2022 года 25-летняя Лолита Василенко, имеющая гражданство Украины, добровольно собирала информацию о местах дислокации российских войск на территории ЛНР. Эти данные она передавала через один из мессенджеров украинским спецслужбам.

Суд приговорил ее к 15 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что фотографии с кораблями привели россиянина в колонию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали Петербург. Для запуска могли использовать корабли в Балтийском море и небо Эстонии

    Названа цена самого дорогого дома в Сочи

    Яна Рудковская раскрыла секрет стройности

    Атаковавший российское село на Bradley солдат ВСУ попал в плен и под следствие

    Шпионившая за российскими войсками девушка получила срок

    В России подешевела красная икра

    Восемь российских шахматистов сыграют на Кубке мира

    В России потребовали передать в госсобственность активы владеющих «Кириешками» и «Яшкино»

    Российские войска взяли в клещи подразделения ВСУ в Серебрянском лесничестве

    Россиян предупредили о новом виде мошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости