Силовые структуры
16:52, 26 августа 2025Силовые структуры

Фотографии россиянина с кораблями привели его в колонию

В Севастополе мужчину приговорили к 14 годам колонии за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе мужчину приговорили к 14 годам колонии за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, в период с июля по сентябрь 2024 года 45-летний Дмитрий Мыськов через один из мессенджеров был завербован представителем спецслужб Украины и согласился за денежное вознаграждение собирать и передавать информацию военного характера. По заданию от куратора он занимался фотографированием мест базирования и перемещения кораблей Черноморского флота. Эти данные могли быть использованы против безопасности России.

Также в этот период он вступил с группу в мессенджере, которая координировалась представителем СБУ для проведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. В этом канале Мыськов пересылал видео с местами дислокации и перемещения вертолетов национальной гвардии РФ.

Его деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ по региону.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчину арестовали по статье о госизмене.

