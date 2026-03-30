11:47, 30 марта 2026

В России не заметили жалобы фермеров на рост цен на удобрения

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб от сельхозпроизводителей на рост цен на удобрения и не видит каких-либо проблем на рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«К настоящему времени цены на удобрения остаются на уровне сентября 2022 года в рамках утвержденных торговых политик», — указали в пресс-службе ФАС, добавив, что действующий механизм не нуждается в пересмотре, так как позволяет полностью обеспечить аграриев удобрениями по доступным ценам.

В заявлении ФАС не упоминается мартовское письмо ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» к главе Минсельхоза Оксане Лут, в котором его авторы предупреждают о падении урожая из-за недоступности удобрений.

По их данным, стоимость минеральных добавок выросла с начала года более чем на 30 процентов, сравнявшись с мировым уровнем. По многим позициям в ряде регионов уже сформировался дефицит, то есть удобрения не удается купить по любой цене.

Зампредседателя совета ассоциации Бабкен Испирян оценил сложившуюся ситуацию с удобрениями как критическую. «Народный фермер» предложил ограничить экспорт удобрений, пока не поздно. Соответствующее решение уже принято в отношении аммиачной селитры. Источники, знакомые с вопросом, утверждают, что готовятся новые меры, в Минсельхозе уже состоялось несколько совещаний.

