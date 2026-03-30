В России не заметили жалобы фермеров на рост цен на удобрения

ФАС сообщила об отсутствии жалоб от фермеров на рост цен на удобрения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб от сельхозпроизводителей на рост цен на удобрения и не видит каких-либо проблем на рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«К настоящему времени цены на удобрения остаются на уровне сентября 2022 года в рамках утвержденных торговых политик», — указали в пресс-службе ФАС, добавив, что действующий механизм не нуждается в пересмотре, так как позволяет полностью обеспечить аграриев удобрениями по доступным ценам.

В заявлении ФАС не упоминается мартовское письмо ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» к главе Минсельхоза Оксане Лут, в котором его авторы предупреждают о падении урожая из-за недоступности удобрений.

По их данным, стоимость минеральных добавок выросла с начала года более чем на 30 процентов, сравнявшись с мировым уровнем. По многим позициям в ряде регионов уже сформировался дефицит, то есть удобрения не удается купить по любой цене.

Зампредседателя совета ассоциации Бабкен Испирян оценил сложившуюся ситуацию с удобрениями как критическую. «Народный фермер» предложил ограничить экспорт удобрений, пока не поздно. Соответствующее решение уже принято в отношении аммиачной селитры. Источники, знакомые с вопросом, утверждают, что готовятся новые меры, в Минсельхозе уже состоялось несколько совещаний.

