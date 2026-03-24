Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:17, 24 марта 2026Экономика

Россия ограничила экспорт одного вида удобрений

Россия на месяц ограничила экспорт аммиачной селитры ради весенних полевых работ
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Российские власти ужесточили ограничения на вывоз из страны аммиачной селитры, сделав это ради того, чтобы в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ. Об этом со ссылкой на Минсельхоз сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что действие экспортных лицензий приостановлено на срок с 21 марта по 21 апреля на основании решения оперштаба ведомства «в условиях роста экспортного спроса на азотные удобрения». Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправсоглашений, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что конфликт на Ближнем Востоке нарушил производство некоторых видов азотных удобрений, в частности, карбамида, а нехватка газа вынудила производителей удобрений в Южной Азии сократить объемы производства. Стремительный рост цен на них, как ожидается, способен привести к глобальному продовольственному кризису.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok