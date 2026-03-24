Россия ограничила экспорт одного вида удобрений

Россия на месяц ограничила экспорт аммиачной селитры ради весенних полевых работ

Российские власти ужесточили ограничения на вывоз из страны аммиачной селитры, сделав это ради того, чтобы в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ. Об этом со ссылкой на Минсельхоз сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что действие экспортных лицензий приостановлено на срок с 21 марта по 21 апреля на основании решения оперштаба ведомства «в условиях роста экспортного спроса на азотные удобрения». Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправсоглашений, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что конфликт на Ближнем Востоке нарушил производство некоторых видов азотных удобрений, в частности, карбамида, а нехватка газа вынудила производителей удобрений в Южной Азии сократить объемы производства. Стремительный рост цен на них, как ожидается, способен привести к глобальному продовольственному кризису.

