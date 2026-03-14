Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:30, 14 марта 2026

На Западе узнали о риске продовольственного кризиса в мире

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Война на Ближнем Востоке может спровоцировать продовольственный кризис во всем мире. Об этом пишет издание Financial Times.

Удары нарушили производство карбамида (мочевины) на Ближнем Востоке. Это распространенное азотноое удобрение. При этом нехватка газа вынудила производителей удобрений в Южной Азии сократить объемы производства.

Еще более 1,1 млн тонн удобрений и сырья, включая 570 тысяч тонн карбамида, сейчас застряли в Персидском заливе. Через Ормузский пролив проходит около трети мирового экспорта карбамида.

Цены на удобрения уже выросли более чем на 40 процентов, приводятся в статье данные аналитической компании CRU. При этом азотные удобрения обеспечивают примерно половину мирового производства продовольствия.

Ранее сообщалось, что Куба может оказаться под угрозой будущего гуманитарного кризиса и пережить хаотичный крах правительства, поскольку глава Штатов Дональд Трамп угрожает оставить управляемый коммунистами остров без жизненно необходимых топлива и финансирования.

До это Пхеньян заключил соглашение с Москвой, которая может помочь ему урегулировать финансовый и продовольственный кризисы страны. Национальная разведывательная служба Южной Кореи предоставила законодателям информацию о соглашении между Россией и КНДР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok