На Западе узнали о риске продовольственного кризиса в мире

FT: Война на Ближнем Востоке может спровоцировать мировой кризис

Война на Ближнем Востоке может спровоцировать продовольственный кризис во всем мире. Об этом пишет издание Financial Times.

Удары нарушили производство карбамида (мочевины) на Ближнем Востоке. Это распространенное азотноое удобрение. При этом нехватка газа вынудила производителей удобрений в Южной Азии сократить объемы производства.

Еще более 1,1 млн тонн удобрений и сырья, включая 570 тысяч тонн карбамида, сейчас застряли в Персидском заливе. Через Ормузский пролив проходит около трети мирового экспорта карбамида.

Цены на удобрения уже выросли более чем на 40 процентов, приводятся в статье данные аналитической компании CRU. При этом азотные удобрения обеспечивают примерно половину мирового производства продовольствия.

