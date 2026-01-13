Реклама

Европа предупредила о катастрофе из-за новых планов Трампа

Bloomberg: Куба может впасть в гуманитарный кризис из-за планов Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Куба может оказаться под угрозой будущего гуманитарного кризиса и пережить хаотичный крах правительства, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп угрожает оставить управляемый коммунистами остров без жизненно необходимых топлива и финансирования. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Грядущей обстановки опасаются как европейские, так и кубинские дипломаты, пожелавшие быть анонимными при общении с журналистами. Латиноамериканское государство рискует накрыть серьезный энергетический кризис, который приведет к остановке портов и острой нехватке продовольственных запасов, пишут источники.

По разным оценкам, республика сейчас находится на грани катастрофы. Из-за него может пасть нынешнее правительство. «Сообщения европейских дипломатов повысили вероятность того, что Куба может стать следующей «доминошкой», которая упадет после захвата администрацией Трампа президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Кубинцы готовы к смене правительства», — передает издание со ссылкой на дипломатов.

Ранее кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что страна намерена вести диалог с США, если американцы не будут вмешиваться в ее внутренние дела. По словам политика, на сегодняшний день Гавана и Вашингтон оставляют исключительно технические контакты в сфере миграции.

