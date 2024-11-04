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15:33, 4 ноября 2024Россия

Россия пообещала обеспечить корейцев рисом

The Korea Herald: РФ пообещала поставить в Южную Корею до 700 тысяч тонн риса
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пхеньян заключил соглашение с Москвой, которая может помочь ему урегулировать финансовый и продовольственный кризисы страны. Об этом сообщила южнокорейская газета The Korea Herald, сославшись на члена парламентского комитета по разведке Ви Сон Лака.

Собеседник издания рассказал, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи предоставила законодателям информацию о соглашении между Россией и КНДР. Выяснилось, что российская сторона предложила Северной Корее значительную компенсацию в виде поставок риса за оказанную ранее поддержку.

Ви Сон Лак обратил внимание, что официально КНДР производит около четырех миллионов тонн зерна в год. Однако, чтобы прокормить население, требуется как минимум пять миллионов тонн зерна в год. «Если РФ предлагает от 600 до 700 тысяч тонн риса, этого достаточно, чтобы покрыть более половины потребностей КНДР для удовлетворения годового спроса», — добавил он.

Также, по его словам, в прошлом Москва экспортировала в республику от 50 до 100 тысяч тонн риса. Это означает, что в случае выполнения условий сделки, объемы поставок российского зерна в Северную Корею возрастет сразу в несколько раз.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия обогнала Китай в интенсивности взаимодействия с Северной Кореей. Москва активно сотрудничала с Пхеньяном, организовав более 40 поездок представителей дипломатических, экономических и военных ведомств, что в четыре раза больше число взаимодействий с Пекином.

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