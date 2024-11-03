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14:01, 3 ноября 2024Мир

Россия обогнала Китай в интенсивности контактов с Северной Кореей

WSJ: Россия обогнала КНР в интенсивности контактов с КНДР
Наталья Анисеева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В 2024 году Россия обогнала Китай в интенсивности взаимодействия с Северной Кореей. Москва активно сотрудничала с Пхеньяном, организовав более 40 поездок представителей дипломатических, экономических и военных ведомств, что в четыре раза больше число взаимодействий с Пекином, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на исследование издания NK News.

Помимо этого, в 2024 году лидер КНДР Ким Чен Ын и российский глава Владимир Путин обменялись более чем десятью посланиями — при этом с китайским коллегой Си Цзиньпином северокорейский лидер контактировал в три раза меньше.

В материалах отмечается, что подобные показатели доказывают начало нового этапа для дипломатии Северной Кореи, который связан с уменьшением китайского влияния на страну.

Ранее в Пхеньяне обвинили США и Южную Корею в подталкивании к началу войны. В КНДР заметили, что напряженная обстановка вынуждает страну готовиться к ядерному сценарию возможного конфликта.

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