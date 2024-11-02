В Северной Корее обвинили США и Южную Корею в подталкивании к началу войны

Reuters: Северная Корея обвинила США и Южную Корею в подталкивании к войне

Северная Корея обвинила США и Южную Корею в подталкивании к началу венного сценария. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя МИД КНДР.

«КНДР будет и дальше активизировать свои практические усилия по сдерживанию военной угрозы со стороны враждебных сил и поддержанию баланса сил в регионе», — рассказал дипломат.

Он также добавил, что Вашингтон и Сеул не оставляют Пхеньяну никакого выбора, кроме как подготовиться к возможному началу ядерного конфликта. По его словам, это результат многочисленных «заговоров» двух держав.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил поддержку мерам, принимаемым руководством Северной Кореи для сдерживания агрессивной политики США и их союзников в Северо-Восточной Азии. В МИД также отметили, что Москва и Пхеньян подтвердили твердую приверженность выполнению в полном объеме положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.