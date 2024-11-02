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10:58, 2 ноября 2024Мир

В МИД России заявили о поддержке усилий КНДР по сдерживанию агрессивной политики США

Лавров: Россия поддерживает меры КНДР по сдерживанию агрессивной политики США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил поддержку мер, предпринимаемых руководством Северной Кореи для сдерживания агрессивной политики США и их союзников в Северо-Восточной Азии. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Выражено общее понимание, что главной причиной обострения обстановки на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и других регионах являются провокационные действия США и их сателлитов», — говорится в тексте.

В МИД также отметили, что Москва и Пхеньян подтвердили твердую приверженность выполнению в полном объеме положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве. Отмечается, что свою коллегу российский министр приветствовал букетом цветов.

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