МИД: Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Москве пройдут переговоры глав МИД России и КНДР. Свою коллегу Сергей Лавров приветствовал букетом цветов», — сообщила дипломат.

По словам Захаровой, встреча глав внешнеполитических ведомств началась на Ярославском вокзале. Лавров и Цой Сон Хи открыли на вокзале мемориальную доску в честь визита в СССР бывшего лидера Северной Кореи Ким Ир Сена, который состоялся в 1949 году. Захарова уточнила, что встреча глав МИД продолжится в особняке МИД России.

28 октября глава МИД КНДР отправилась в Москву с официальным визитом.