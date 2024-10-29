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02:31, 29 октября 2024Мир

Глава МИД Северной Кореи отправилась с визитом в Россию

Глава МИД КНДР Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом

Фото: Artem Geodakyan / Sputnik / Reuters

Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает посольство России в КНДР в своем Telegram-канале.

«28 октября посол [России Александр] Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом», — указано в сообщении.

Утверждается, что визит северокорейского министра в РФ проходит в рамках стратегического диалога между двумя странами. В соответствии с ним Москва и Пхеньян будут проводить углубленные консультации по ряду вопросов международной политики и двусторонних отношений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются «попыткой задним числом» оправдать присутствие западных военных на Украине. Лавров еще раз обратил внимание, что западные военные уже давно работают на Украине.

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      Артём Верейкин
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