Глава МИД Северной Кореи отправилась с визитом в Россию

Глава МИД КНДР Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом

Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает посольство России в КНДР в своем Telegram-канале.

«28 октября посол [России Александр] Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом», — указано в сообщении.

Утверждается, что визит северокорейского министра в РФ проходит в рамках стратегического диалога между двумя странами. В соответствии с ним Москва и Пхеньян будут проводить углубленные консультации по ряду вопросов международной политики и двусторонних отношений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются «попыткой задним числом» оправдать присутствие западных военных на Украине. Лавров еще раз обратил внимание, что западные военные уже давно работают на Украине.