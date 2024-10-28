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14:14, 28 октября 2024Мир

Лавров оценил заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР

Лавров: заявления о РФ и КНДР — оправдание отправки военных Запада на Украину

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются «попыткой задним числом» оправдать присутствие западных военных на Украине. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявления про поддержку Москвы со стороны Пхеньяна на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут без помощи иностранных инструкторов использовать ни западное дальнобойное оружие, ни украинские средства дальнего поражения. «Без помощи западных специалистов, без данных космической разведки, которых у украинцев, конечно же нет, без специалистов по программированию полетных заданий, эти войска использовать ракетную технику не могут», — подчеркнул глава МИД.

Лавров еще раз обратил внимание, что западные военные уже давно работают на Украине. «Это часть гибридной войны НАТО, да и ЕС против нашей страны», — заключил он.

В июне 2024 года Москва и Пхеньян договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одного из государств. Это положение было закреплено в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанном лидерами стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

24 октября российский президент, комментируя ратификацию договора, заявил, что стороны находятся в контакте по реализации четвертой статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям», — подчеркнул Путин, добавив, что любые действия в рамках соглашения — «это уже наше дело в рамках этой статьи», которое не должно больше никого касаться.

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      Виктория Кондратьева
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