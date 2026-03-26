Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:59, 26 марта 2026

Российские фермеры предупредили об угрозе падения урожая

«Известия»: Фермеры просят вернуть пошлины на удобрения из-за роста цен на них
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Рост цен на удобрения с начала года более чем на 30 процентов ударил по возможностям российских аграриев использовать их, что может привести к падению урожая по итогам года. Об этом со ссылкой на обращение Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» к главе Минсельхоза Оксане Лут пишут «Известия».

Одной из основных причин авторы письма называют отмену с 1 января 2025 года вывозных пошлин на удобрения, введенных в сентябре 2023-го. Минфин объяснял такое решение стремлением увеличить объемы экспорта.

Однако неквотируемый вывоз привел к тому, что стоимость минеральных удобрений на внутреннем рынке сравнялась с мировыми ценами, а по многим позициям и вовсе сформировался дефицит.

В документе указано, что государство также стремится сдержать рост цен на сельхозпродукцию, что не позволяет производителям переложить рост расходов на удобрения в конечную стоимость. Вместе с тем сокращение их использования чревато снижением урожайности, потерей рентабельности и, в конечном итоге, банкротством.

Ассоциация предложила правительству разработать и принять меры по снижению цен на удобрения, например, ограничить их экспорт. В противном случае страна столкнется с проблемами в области производства продуктов питания.

Зампред совета ассоциации Бабкен Испирян оценил сложившуюся ситуацию с удобрениями как критическую. У внутреннего рынка исчезли механизмы ценовой защиты, а у аграриев больше нет запасов необходимых добавок для проведения весенних полевых работ.

По его словам, введение Минсельхозом ограничений на экспорт аммиачной селитры с 21 марта по 21 апреля является необходимой мерой, но в целом ситуация требует пересмотра комплексного подхода. Испирян уверен, что следует вернуть экспортные пошлины и обеспечить квотирование поставок в периоды пикового спроса на удобрения.

В Минсельхозе, комментируя обращение, заверили, что держат ситуацию под контролем, предоставляют аграриям льготные кредиты, а принятые меры «позволяют обеспечивать стабильную ситуацию на рынке и доступность удобрений в полном объеме».

Источник издания в одном из отраслевых союзов рассказал, что ведомство провело уже несколько закрытых совещаний, на которых обсуждалось введение мораториев на экспорт и других видов удобрений.

Между тем в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) указывают, что в ряде регионов аммиачной селитры просто нет по любым ценам. По итогам съезда организации, прошедшего 24-25 марта, готовится резолюция для направления в правительство, Минсельхоз и другие ведомства с просьбой оказать аграриям поддержку как по удобрениям, так и по другим вопросам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    Появилась информация о напавших на российского корреспондента

    В США встревожились из-за удара Ирана по американским HH-60M и AN/MPQ-64 в Ираке

    Найдена главная причина коррозии китайских автомобилей

    В Москву вернется снег

    Российские фермеры предупредили об угрозе падения урожая

    Киркоров пожаловался на халтуру в музыке

    Боец «Ахмата» выжил после сброса с дрона ВСУ на голову благодаря одной детали

    Власти рассказали о состоянии напавшего на школу с арбалетом российского подростка

    Саудовская Аравия урежет продажи нефти крупнейшим странам Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok