Российские фермеры предупредили об угрозе падения урожая

«Известия»: Фермеры просят вернуть пошлины на удобрения из-за роста цен на них

Рост цен на удобрения с начала года более чем на 30 процентов ударил по возможностям российских аграриев использовать их, что может привести к падению урожая по итогам года. Об этом со ссылкой на обращение Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» к главе Минсельхоза Оксане Лут пишут «Известия».

Одной из основных причин авторы письма называют отмену с 1 января 2025 года вывозных пошлин на удобрения, введенных в сентябре 2023-го. Минфин объяснял такое решение стремлением увеличить объемы экспорта.

Однако неквотируемый вывоз привел к тому, что стоимость минеральных удобрений на внутреннем рынке сравнялась с мировыми ценами, а по многим позициям и вовсе сформировался дефицит.

В документе указано, что государство также стремится сдержать рост цен на сельхозпродукцию, что не позволяет производителям переложить рост расходов на удобрения в конечную стоимость. Вместе с тем сокращение их использования чревато снижением урожайности, потерей рентабельности и, в конечном итоге, банкротством.

Ассоциация предложила правительству разработать и принять меры по снижению цен на удобрения, например, ограничить их экспорт. В противном случае страна столкнется с проблемами в области производства продуктов питания.

Зампред совета ассоциации Бабкен Испирян оценил сложившуюся ситуацию с удобрениями как критическую. У внутреннего рынка исчезли механизмы ценовой защиты, а у аграриев больше нет запасов необходимых добавок для проведения весенних полевых работ.

По его словам, введение Минсельхозом ограничений на экспорт аммиачной селитры с 21 марта по 21 апреля является необходимой мерой, но в целом ситуация требует пересмотра комплексного подхода. Испирян уверен, что следует вернуть экспортные пошлины и обеспечить квотирование поставок в периоды пикового спроса на удобрения.

В Минсельхозе, комментируя обращение, заверили, что держат ситуацию под контролем, предоставляют аграриям льготные кредиты, а принятые меры «позволяют обеспечивать стабильную ситуацию на рынке и доступность удобрений в полном объеме».

Источник издания в одном из отраслевых союзов рассказал, что ведомство провело уже несколько закрытых совещаний, на которых обсуждалось введение мораториев на экспорт и других видов удобрений.

Между тем в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) указывают, что в ряде регионов аммиачной селитры просто нет по любым ценам. По итогам съезда организации, прошедшего 24-25 марта, готовится резолюция для направления в правительство, Минсельхоз и другие ведомства с просьбой оказать аграриям поддержку как по удобрениям, так и по другим вопросам.