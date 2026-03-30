11:44, 30 марта 2026Интернет и СМИ

Apple захотели принудить вернуть российские приложения

Минцифры обсуждает остановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Минцифры захотело принудить компанию Apple вернуть российские приложения, запретив оплачивать сервисы в магазине AppStore со счета мобильного телефона. О том, что такая мера обсуждается в ведомстве, сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве.

Собеседник агентства напомнил, что с 2022 года из магазина AppStore убрали десятки отечественных приложений, в том числе онлайн-сервисы банков, интерактивные карты и другие. В правительстве, в частности, заявили, что остановка оплаты со счета телефона необходима, чтобы принудить компанию вернуть российские сервисы.

Кроме того, подчеркнул источник в правительстве, Apple не соблюдает требования российского законодательства, в частности, игнорирует требование о предустановке магазина приложений RuStore на устройства, а также не удаляет из российского AppStore VPN-сервисы, как это предписывает Роскомнадзор. Отмечается, что на последние приходится 80 процентов всех покупок в онлайн-магазине компании.

По мнению источника в правительстве, запрет оплачивать покупки в AppStore со счета телефона может побудить компанию исправить перечисленные нарушения.

В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий Apple ограничить установку RuStore на устройства компании. В документе также подчеркивалось, что иностранные фирмы не должны препятствовать тому, чтобы пользователи из России загружали приложения в RuStore и проводили оплату внутри магазина.

