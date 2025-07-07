Путин подписал закон о запрете ограничивать установку RuStore на устройства Apple

Путин подписал закон, запрещающий Apple ограничивать установку RuStore

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий американской компании Apple ограничивать установку российского магазина приложений RuStore на устройства. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, компании запрещено препятствовать предустанавливать российские приложения, перечень которых устанавливает правительство. Авторы законопроекта отмечали, что в лицензионных соглашениях некоторых компаний есть условия, ограничивающие установку сторонних программ, в том числе магазина RuStore.

Если эти условия не будут выполнены, то это станет недостатком товара. Закон вступит в силу 1 сентября.

В ноябре 2024 года заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что российская сторона ведет переговоры с Apple о том, чтобы на устройства можно было устанавливать RuStore. Депутат подчеркивал, что корпорация всегда относилась с уважением к российскому законодательству.