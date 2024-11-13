В Госдуме рассказали о переговорах с Apple

Депутат Горелкин: с Apple ведутся переговоры о возможности установки RuStore

Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, что российские власти ведут переговоры с компанией Apple. Его слова передает Shot в Telegram.

По словам депутата, с корпорацией ведут переговоры о том, чтобы на устройствах Apple появилась возможность устанавливать магазин приложений RuStore.

Депутат подчеркнул, что компания уважительно относится к российскому законодательству, в частности оплачивает назначаемые ей штрафы. По мнению Горелкина, возможность того, что российский магазин приложений можно будет устанавливать на устройства на базе iOS, существует.

Ранее Горелкин высказался о возможности запретить устройства Apple для использования в России. Он заявил, что гаджеты компании не запретят для россиян из-за закона об обязательной установки магазина RuStore. Депутат назвал информацию в СМИ о запрете устройств Apple ложью.