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12:39, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

В Госдуме высказались о возможности запрета Apple для россиян

Горелкин: Apple не запретят из-за закона об обязательной установке RuStore
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Helena Dolderer / dpa / Globallookpress.com

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал о том, планируется ли в России запрещать устройства компании Apple из-за закона о недопустимости ограничений установки RuStore на мобильных устройствах. Его комментарий о том, возможны ли такие ограничения, передает ТАСС.

«Уверен, что то, что мы видели в некоторых медиа, что якобы гаджеты Apple будут запрещены в России, это ложь. Законопроект не запрещает гаджеты Apple, он строго регламентирует равный доступ наших граждан, наших разработчиков в магазины приложений», — заверил депутат.

Горелки добавил, что компании, работающие в России, обязаны соблюдать законы. По его мнению, зарубежные компании согласятся с требованиями российской стороны, поэтому на американских гаджетах появится российский магазин приложений.

Законопроект о запрете ограничений на установку RuStore в гаджетах в Госдуму внесли в июне. Горелкин, будучи одним из авторов инициативы, тогда пояснил, что законопроект запрещает дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store.

Перед этим в правительстве заявили, что RuStore будет предустанавливаться на поставляемые в Россию гаджеты даже при запрете от правообладателей операционных систем (ОС).

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