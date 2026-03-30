Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:53, 30 марта 2026Экономика

В Подмосковье проснулись гадюки

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В Московской области проснулись гадюки. О пробуждении змей сообщил Telegram-канал KP.RU.

Пресмыкающееся заметили под подмосковным Звенигородом. На опубликованной на канале записи можно увидеть, как небольшая змея ползет по освободившейся от снега земле.

Укус гадюки может спровоцировать отек, сильную боль, тошноту и аллергическую реакцию, а в одном проценте случаев — летальный исход. Несмотря на то что эти змеи редко нападают первыми, стоит внимательно смотреть под ноги, находясь на природе.

Неделю назад стало известно, что в Сергиевом Посаде зафиксировали первый в 2026 году случай укуса клеща в регионе. Чтобы защититься от них, жителям столичного порекомендовали надевать максимально закрытую одежду и обрабатывать ее репеллентами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выразила протест Британии

    Telegram заблокировал более 150 тысяч групп и каналов

    Россиянина ранили полицейские во время погони

    Назван наиболее вероятный счет в матче сборной России с Мали

    Россиянин угнал автомобиль и наехал на полицейского

    Раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью

    Россиян предупредили о мошенничестве при аренде жилья в Турции

    На Пхукете обнаружили редчайшую праворульную «Ниву»

    Памфилова стала первой в истории России переизбранной трижды главой ЦИК

    Мужчина выиграл в лотерею 108 миллионов рублей благодаря наследству покойного отца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok