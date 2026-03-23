В Подмосковье зафиксировали первый в 2026 году случай укуса клеща

Первый в Подмосковье случай укуса клеща зафиксировали в Сергиевом Посаде

В Подмосковье проснулись клещи. Об этом сообщает пресс-служба столичного минздрава.

В Московской области зафиксировали первый в 2026 году случай укуса клеща. Первое обращение поступило из Сергиева Посада. Специалисты не советуют в случае укуса извлекать паразита самостоятельно — стоит без промедления обратиться в ближайший травмпункт. После удаления клеща необходимо в течение нескольких дней следить за состоянием здоровья. Если зуд в месте укуса сохраняется, а самочувствие только ухудшается, нужно обратиться к врачу.

Во избежание клещей нужно максимально закрывать тело одеждой, в особенности ноги: брюки стоит заправлять в носки, желательно, чтобы на концах рукавов куртки были манжеты или резинки. Одежду следует обработать репеллентами. После прогулки нужно тщательно осмотреть себя, с головы до ног, а одежду — постирать при 60 градусах.

Ранее россиян предупредили о болезнях, сопутствующих началу дачного сезона. Во время отдыха и работы на природе высок риск заражения кишечными инфекциями, столбняком, гепатитом А и энцефалитом.