Россиян предупредили о сопутствующих началу дачного сезона опасных инфекциях

Врач Попова: С началом дачного сезона люди чаще заболевают столбняком

Началу дачного сезона сопутствует ряд инфекционных заболеваний. Об этом в беседе с изданием RT предупредила заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач-педиатр Надежда Попова.

С потеплением многие россияне отправляются на дачи. Отдых и работа на природе закономерно повышают риски заражения некоторыми инфекциями. Чаще всего с началом дачного сезона люди заболевают кишечными инфекциями, столбняком, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) и гепатитом А. Также в районах с большими популяциями клещей высоки риски заразиться боррелиозом, энцефалитом и туляремией, отметила врач.

Учитывая пути заражения, Попова рекомендует с бдительностью относиться к травмам, полученным во время работы в саду и огороде. Без внимания нельзя оставлять даже небольшие порезы и царапины — при контакте с почвой туда может попасть возбудитель столбняка, споры которого хранятся в земле годами. Вакцинироваться от данного заболевания стоит каждые десять лет. Существует также экстренная профилактика столбняка, ее проводят в травмпунктах при глубоких колотых ранах, ожогах, сильных травмах кожи или укусах животных.

При укусе клеща давить его пальцами нельзя — это может привести к заражению. Обращаться к врачу необходимо даже если вы удалили клеща самостоятельно. Во избежание заражения энцефалитом россиянам доступны профилактические прививки, схема вакцинации может быть стандартной либо ускоренной. Среди эндемичных районов — Алтайский край, Бурятия и Вологодская область, к частично эндемичным относят Московскую, Тверскую и Ярославскую области. Также можно привиться от гепатита А и менингококковой инфекции.

В целях профилактики врач советует тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила приготовления пищи и температурный режим хранения продуктов. С почвой следует работать в плотных латексных или нитриловых перчатках, стоит избегать контакта с дикими животными, а домашних питомцев — вовремя прививать. Для защиты от насекомых рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду и регулярно проверять тело и голову на наличие клещей. Пить необходимо строго бутилированную или кипяченую воду, сырую или недостаточно термически обработанную пищу употреблять опасно. Также Попова рекомендует не есть пищу из уличных киосков и не использовать лед неизвестного происхождения. Купаться стоит только в разрешенных местах, где не бывает водоплавающих птиц и животных. Если возможности помыть руки нет, стоит использовать кожные антисептики с содержанием спирта не менее 60 процентов.

