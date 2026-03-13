Россиян предупредили о нашествии гигантских испанских слизней

Ученый Марьинский: Испанские слизни в России проснутся сразу после схода снега

Гигантские оранжевые слизни, которых называют испанскими, проснутся в России сразу после схода снега и установления положительной температуры воздуха. О нашествии вредителей предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, его слова передает РИА Новости.

Однако при таких условиях брюхоногие моллюски лишь проснутся от зимней спячки, отметил ученый. «А вот заметными они становятся к середине лета, когда успевают подрасти», — пояснил Марьинский. Биолог рассказал, что зимуют такие слизни на стадии яиц или молодых особей.

«Крупные оранжевые слизни, которые все чаще появляются в окрестностях Москвы, относятся к виду Arion vulgaris. Часто их называют испанскими слизнями, но исходное место их обитания — Центральная Европа», — добавил ученый.

Ранее россиянам посоветовали убрать на даче потенциальные укрытия, которые брюхоногие моллюски часто используют для откладывания яиц: доски, пленку, кучи травы и компост на грядках. Это защитит участок от нашествия слизней.