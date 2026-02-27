Вероятность нашествия испанских слизней в 2026 году оценили

Агроном Косогор заявил о риске нашествия испанских слизней в 2026 году

Снежная и морозная зима не гарантирует избавление от испанских слизней в теплое время года. Вероятность их нашествия на российские огороды оценил руководитель сегмента «Умные цепи» поставок рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор в разговоре с агентством РИА Новости.

«Какой эффект от сочетания морозов и снежного покрова будет преобладать, сказать сложно», — заявил агроном.

Он отметил, что испанские слизни приноровились к климатическим условиям в России, однако взрослые особи по-прежнему боятся холодов. Пережить зиму, уточнил Косогор, могут лишь их яйца, откладываемые в сентябре в почве, компосте, под толстым слоем листвы, под досками либо в других укрытиях. «Снег позволяет скрыть кладку яиц и защитить от мороза. Зима без снега, резкие морозы или промерзание почвы до 10-15 сантиметров могут уничтожить кладку», — объяснил эксперт.

Чтобы слизни не расплодились и не захватили участок, специалист порекомендовал убирать потенциальные укрытия, которые брюхоногие моллюски часто используют для откладывания яиц: доски, пленку, кучи травы и компост на грядках. Кроме того, следует рыхлить почву, чтобы разрушить кладки в земле. Другое эффективное средство борьбы с испанскими слизнями — сухие ловушки из золы, извести либо табачной пыли, рассыпанные по влажным местам.

