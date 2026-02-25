Дачников предупредили о нашествии ряда вредителей

Эколог Петров: Дачников ждет нашествие испанской мухи-горбатки

В 2026 году дачникам стоит опасаться нашествия мухи-горбатки и еще ряда вредителей на участках. Об этом предупредил заместитель директора Единого научного центра Минприроды России Вадим Петров в беседе с «Аргументами и фактами».

В том числе на дачах могут массово появиться азиатская ягодная дрозофила и южный зеленый клоп родом из Африки. Помимо этого, на фоне глобального потепления привычные вредители могут раньше выйти из спячки.

«Иксодовые клещи опасны уже в марте, а ареал их распространения растет», — отметил Петров. Он добавил, что короед‑типограф также все чаще дает сразу два поколения за сезон.

