Экономика
20:54, 25 февраля 2026Экономика

Дачников предупредили о нашествии ряда вредителей

Эколог Петров: Дачников ждет нашествие испанской мухи-горбатки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Core A, Runckel C, Ivers J, Quock C, Siapno / Wikimedia Commons

В 2026 году дачникам стоит опасаться нашествия мухи-горбатки и еще ряда вредителей на участках. Об этом предупредил заместитель директора Единого научного центра Минприроды России Вадим Петров в беседе с «Аргументами и фактами».

В том числе на дачах могут массово появиться азиатская ягодная дрозофила и южный зеленый клоп родом из Африки. Помимо этого, на фоне глобального потепления привычные вредители могут раньше выйти из спячки.

«Иксодовые клещи опасны уже в марте, а ареал их распространения растет», — отметил Петров. Он добавил, что короед‑типограф также все чаще дает сразу два поколения за сезон.

Ранее эксперт по ремонту Алексей Орехов назвал главные ошибки дачников при подготовке участка к зиме. По его словам, в первую очередь следует проверить вещи, от которых зависит удобство и безопасность.

