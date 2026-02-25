Россиянам назвали главную ошибку при подготовке дачи к весне

Эксперт по ремонту Орехов: Подготовка дачи к весне начинается до первых шашлыков

После зимы главная ошибка дачников одна — сразу браться за красоту и посадки, пока не проверены вещи, от которых зависит удобство и безопасность, рассказал в беседе с «Лентой.ру» эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

По его словам, сначала необходимо осмотреть вход, калитку, замки, петли, дорожки и ступени на дачном участке. Он объяснил, что за зиму их часто ведет, крепеж слабеет, дерево сыреет, плитка может приподняться. После этого можно перейти к дому и внимательно проверить крышу, водостоки, места стыков, козырек над входом.

«Даже маленькая щель быстро дает пятно на потолке и сырость в углу. Если есть чердак, загляните туда в сухой день и посмотрите, нет ли следов протечек, плесени, сырого утеплителя. Окна и двери стоит открыть и закрыть несколько раз, проверить уплотнители, ручки, защелки, петли. Весной часто всплывают перекосы, которые зимой просто не замечали», — предупредил Орехов.

Отдельный этап, по его мнению, связан с коммуникациями: перед запуском воды нужно осмотреть трубы, краны, соединения, насос, бак, фильтры. Если на даче есть сезонный водопровод, первый пуск надо делать медленно, с контролем каждого узла, чтобы сразу увидеть течь, указал эксперт.

«Электрику тоже лучше проверить до начала активного сезона, состояние розеток на веранде, удлинителей, уличных светильников, щитка, автоматов. Если провод где-то потрескался или изоляция стала хрупкой, замену лучше не откладывать», — посоветовал Орехов.

Эксперт подчеркнул, что весенние хлопоты на участке разнообразны и требуют времени, но они сильно облегчают лето. Для этого он советует убрать прошлогоднюю листву, проверить теплицу, водостоки и деревянные конструкции на предмет гнили, обновить защитные покрытия, а также провести ревизию сарая и инвентаря, чтобы в первый теплый выходной не тратить время на поиски инструментов и ремонт, а спокойно отдыхать или заниматься посадками.

