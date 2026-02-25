Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 25 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали главную ошибку при подготовке дачи к весне

Эксперт по ремонту Орехов: Подготовка дачи к весне начинается до первых шашлыков
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

После зимы главная ошибка дачников одна — сразу браться за красоту и посадки, пока не проверены вещи, от которых зависит удобство и безопасность, рассказал в беседе с «Лентой.ру» эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

По его словам, сначала необходимо осмотреть вход, калитку, замки, петли, дорожки и ступени на дачном участке. Он объяснил, что за зиму их часто ведет, крепеж слабеет, дерево сыреет, плитка может приподняться. После этого можно перейти к дому и внимательно проверить крышу, водостоки, места стыков, козырек над входом.

«Даже маленькая щель быстро дает пятно на потолке и сырость в углу. Если есть чердак, загляните туда в сухой день и посмотрите, нет ли следов протечек, плесени, сырого утеплителя. Окна и двери стоит открыть и закрыть несколько раз, проверить уплотнители, ручки, защелки, петли. Весной часто всплывают перекосы, которые зимой просто не замечали», — предупредил Орехов.

Материалы по теме:
Зумеры начали скупать дачи и квартиры на Крайнем Севере. Почему молодые люди уезжают из городов?
Зумеры начали скупать дачи и квартиры на Крайнем Севере.Почему молодые люди уезжают из городов?
22 февраля 2026
Как и когда правильно сажать капусту в 2026 году: рассадой и семенами в открытый грунт
Как и когда правильно сажать капусту в 2026 году:рассадой и семенами в открытый грунт
6 февраля 2026
Как и когда сажать петрушку в 2026 году? Благоприятные дни для посева зелени по лунному календарю
Как и когда сажать петрушку в 2026 году?Благоприятные дни для посева зелени по лунному календарю
16 февраля 2026

Отдельный этап, по его мнению, связан с коммуникациями: перед запуском воды нужно осмотреть трубы, краны, соединения, насос, бак, фильтры. Если на даче есть сезонный водопровод, первый пуск надо делать медленно, с контролем каждого узла, чтобы сразу увидеть течь, указал эксперт.

«Электрику тоже лучше проверить до начала активного сезона, состояние розеток на веранде, удлинителей, уличных светильников, щитка, автоматов. Если провод где-то потрескался или изоляция стала хрупкой, замену лучше не откладывать», — посоветовал Орехов.

Эксперт подчеркнул, что весенние хлопоты на участке разнообразны и требуют времени, но они сильно облегчают лето. Для этого он советует убрать прошлогоднюю листву, проверить теплицу, водостоки и деревянные конструкции на предмет гнили, обновить защитные покрытия, а также провести ревизию сарая и инвентаря, чтобы в первый теплый выходной не тратить время на поиски инструментов и ремонт, а спокойно отдыхать или заниматься посадками.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 марта 2026 года владельцев участков начнут строже наказывать за борщевик — появится риск лишиться дачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СБ ООН разгорелся спор о национальности российского постпреда Небензи

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    В одной части Украины начался ее распад

    Врач раскрыла неожиданную пользу дневного сна

    ВСУ начали применять мины с эффектом Доплера

    Сийярто объяснил план ЕС по запрету импорта нефти из России

    Россиянам назвали главную ошибку при подготовке дачи к весне

    Политолог назвал условие для завершения конфликта на Украине в 2026 году

    Полиция арестовала голого мужчину после домогательств к оленю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok