Россиян начнут строже наказывать за борщевик на даче

Юрист Зуй: С 1 марта за борщевик на участке появится риск лишиться дачи

С 1 марта 2026 года россиян начнут строже наказывать за борщевик на участке — появится риск лишиться дачи. Об этому предупредила член Московской областной коллегии адвокатов, эксперт в области защиты собственности Ирина Зуй, пишет aif.ru.

Однако изымать земли будут не сразу. Если владелец участка, на котором обнаружили опасный сорняк, не устранит его в течение 30 дней, ему сначала назначат штраф до 50 тысяч рублей.

А если дачники долгое время не будут появляться на своем участке и проигнорируют требования, тогда уже законом предусмотрено лишение земли. При этом Зуй уточнила, что аналогичные санкции распространят не только на садовые, но и на другие категории участков.

Рослесхоз приравнял ясенелистный клен к борщевику Сосновского и призвал массово избавиться от этого растения в стране.