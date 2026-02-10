Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:39, 10 февраля 2026Экономика

Россиян начнут строже наказывать за борщевик на даче

Юрист Зуй: С 1 марта за борщевик на участке появится риск лишиться дачи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

С 1 марта 2026 года россиян начнут строже наказывать за борщевик на участке — появится риск лишиться дачи. Об этому предупредила член Московской областной коллегии адвокатов, эксперт в области защиты собственности Ирина Зуй, пишет aif.ru.

Однако изымать земли будут не сразу. Если владелец участка, на котором обнаружили опасный сорняк, не устранит его в течение 30 дней, ему сначала назначат штраф до 50 тысяч рублей.

А если дачники долгое время не будут появляться на своем участке и проигнорируют требования, тогда уже законом предусмотрено лишение земли. При этом Зуй уточнила, что аналогичные санкции распространят не только на садовые, но и на другие категории участков.

Рослесхоз приравнял ясенелистный клен к борщевику Сосновского и призвал массово избавиться от этого растения в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан еще один пособник покушения на генерала Алексеева. Кто он и что о нем известно?

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Кристина Асмус рассказала о своем страхе словами «я ссу»

    В расправе над президентом федерации легкой атлетики России заподозрили его сына

    Карл III пообещал помочь полиции в расследовании против бывшего принца Эндрю

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Россиян предупредили о последствиях полного отказа от кофе

    В Одесской области раскрыли число оставшихся без света жителей

    В Госдуме призвали избавиться от скрытых комиссий при покупке недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok