Польша оградит себя электричеством от Украины

Польша приступит к строительству электронного барьера на границе с Украиной. Об этом сообщает портал RMF24 со ссылкой на источники.

Проект стоимостью 450 миллионов злотых (120,7 миллиона долларов) предусматривает установку подземных кабелей, камер и тепловизоров для круглосуточного мониторинга. Данные будут передаваться в штаб пограничников для оперативного реагирования на угрозы.

Власти рассчитывают, что новая система позволит фиксировать любые попытки незаконного пересечения границы и другие противоправные действия.

Ранее в Польше призвали разработать план полного закрытия границы с Украиной на фоне роста преступности в соседней стране. Бывший депутат сейма Польши Матеуш Пискорский подчеркнул, что в случае если власти страны не примут своевременных мер, Польша столкнется с серьезными проблемами, с которыми не смогут справиться правоохранители. По его словам, Варшаве следует провести консультации с соседними странами, а также задуматься над возведением стены на украинской границе.