Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 30 марта 2026

Польша оградит себя электричеством от Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Sorrow / Anadolu via Getty Images

Польша приступит к строительству электронного барьера на границе с Украиной. Об этом сообщает портал RMF24 со ссылкой на источники.

Проект стоимостью 450 миллионов злотых (120,7 миллиона долларов) предусматривает установку подземных кабелей, камер и тепловизоров для круглосуточного мониторинга. Данные будут передаваться в штаб пограничников для оперативного реагирования на угрозы.

Власти рассчитывают, что новая система позволит фиксировать любые попытки незаконного пересечения границы и другие противоправные действия.

Ранее в Польше призвали разработать план полного закрытия границы с Украиной на фоне роста преступности в соседней стране. Бывший депутат сейма Польши Матеуш Пискорский подчеркнул, что в случае если власти страны не примут своевременных мер, Польша столкнется с серьезными проблемами, с которыми не смогут справиться правоохранители. По его словам, Варшаве следует провести консультации с соседними странами, а также задуматься над возведением стены на украинской границе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok