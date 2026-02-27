Реклама

В Польше призвали разработать план закрытия границы с Украиной

Пискорский: Польше следует разработать план полного закрытия границы с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польским властям следует разработать план полного закрытия границы с Украиной на фоне роста преступности в соседней стране. С таким призывом выступил бывший депутат сейма Польши Матеуш Пискорский в статье для Myśl Polska.

«Мы просто не можем позволить этим преступникам проникнуть в нашу страну. С этой целью ответственные органы должны уже сегодня подготовить план полного закрытия и блокады польско-украинской границы», — написал он.

Пискорский подчеркнул, что в случае если власти страны не примут своевременных мер, Польша столкнется с серьезными проблемами, с которыми не смогут справиться правоохранители. По его словам, Варшаве следует провести консультации с соседними странами, а также задуматься над возведением стены на украинской границе.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что обещание властей республики поддержать вступление Украины в Европейский союз (ЕС) не соответствует интересам Польши и больше похоже на «какой-то цирк». По мнению парламентария, евроинтеграция Украины может привести к экономическим потерям, росту потока низкокачественных товаров и неконтролируемой иммиграции.

