14:49, 24 февраля 2026

В Польше ответили на данное Украине обещание фразой «это какой-то цирк»

Евродепутат Зайончковская-Герник заявила, что Украина не вступит в ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Обещание депутата польского сейма Влодзимежа Чажастого поддержать вступление Украины в Европейский союз (ЕС) не соответствует интересам Польши и больше похоже на «какой-то цирк». Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.

«Это какой-то цирк. Чажастый поехал в Киев и от имени Польши заявил, что Украина войдет в Европейский союз. Если он не спрашивает мнения поляков, то пусть отправляется в Верховную Раду Украины, а не в польский сейм — там его место», — написала она.

При этом евродепутат подчеркнула, что намерена действовать исключительно в интересах Польши и не поддержит вступление Украины в ЕС и НАТО.

По ее мнению, евроинтеграция Украины может привести к экономическим потерям, росту потока низкокачественных товаров и неконтролируемой иммиграции, а членство в НАТО повышает вероятность вовлечения Польши в военный конфликт.

Ранее спикер польского сейма Влодзимеж Чажастый на встрече со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком в Киеве заявил, что Польша поможет Украине ускоренно вступить в Европейский союз.

