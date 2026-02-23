Реклама

Одна европейская страна пообещала Украине помочь вступить в ЕС

Спикер Сейма Чажастый: Польша поможет Украине ускоренно вступить в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Польша поможет Украине ускоренно вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил спикер польского Сейма Влодимеж Чажастый на встрече со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком в Киеве, передает издание Onet.

«Мы поможем вам во вступлении в Европейский союз. Вы войдете в Европейский союз», — подчеркнул он.

В своем выступлении Влодимеж Чажастый указал на сложные моменты истории польско-украинских отношений, но добавил, что из нее стоит делать правильные выводы. Спикер Верховной Рады Стефанчук, в свою очередь, поблагодарил Польшу за уже оказанную поддержку.

Влодимеж Чажастый и Руслан Стефанчук также подписали декларацию о поддержке польским парламентом в стремлении Украины вступить в ЕС.

Ранее Влодимеж Чажастый предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в организации выборов. Это предложение касалось процесса по избранию как главы государства, так и парламента.

