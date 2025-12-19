На Западе предложили Зеленскому помощь

В Сейме Польши предложили Зеленскому помощь в проведении выборов

Варшава может предложить Владимиру Зеленскому помощь в проведении президентских выборов на Украине. С таким предложением выступил спикер Сейма Польши Влодимеж Чажастый, его цитирует РИА Новости.

«Мы заявили о возможности помощи с нашей стороны в моменте, когда будут организованы выборы, когда Украина решится организовать президентские или парламентские выборы», — отметил польский парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Москва готова оказать полное содействие проживающим в России украинцам проголосовать на президентских выборах нового президента Украины.