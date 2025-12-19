Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 19 декабря 2025Мир

На Западе предложили Зеленскому помощь

В Сейме Польши предложили Зеленскому помощь в проведении выборов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Варшава может предложить Владимиру Зеленскому помощь в проведении президентских выборов на Украине. С таким предложением выступил спикер Сейма Польши Влодимеж Чажастый, его цитирует РИА Новости.

«Мы заявили о возможности помощи с нашей стороны в моменте, когда будут организованы выборы, когда Украина решится организовать президентские или парламентские выборы», — отметил польский парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Москва готова оказать полное содействие проживающим в России украинцам проголосовать на президентских выборах нового президента Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Экс-замглавы облсуда российского региона заявила о недоказанности вины по делу о коррупции

    Пояс для чулок назвали самым модным аксессуаром 2026 года

    Госсекретарь США назвал единственный путь завершения конфликта на Украине

    Более 200 рейсов задержали в аэропорту Дубая

    США признали ограниченность своих ресурсов для помощи другим странам

    В России подняли цену на водку

    Один из заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном пансионате скончался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok