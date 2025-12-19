В Госдуме выразили готовность помочь украинцам в России проголосовать на выборах Украины

Россия готова оказать полное содействие украинскому ЦИКу в вопросе обеспечения возможности гражданам Украины, проживающим на территории РФ, принять участие в президентских выборах, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Здесь надо смотреть избирательное законодательство Украины и разбираться, какие есть варианты и возможности. Например, у нас есть дистанционное голосование, которое мы внедряем. Но не знаю, позволяет ли это законодательство Украины. В любом случае мы со своей стороны готовы помочь решить все технические сложности с голосованием украинцев на территории России», — подчеркнул депутат.

Чепа добавил, что он, как представитель международного комитета Госдумы, убежден в способности России со своей стороны обеспечить легитимность украинских выборов и допустить иностранных наблюдателей.

«Все можно организовать. Можно все организовать с Украиной, организовать приезд иностранных наблюдателей, европейских в том числе», — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность при проведении выборов на Украине. Он также подчеркнул, что граждане Украины, проживающие на российских территориях, тоже должны иметь возможность проголосовать.