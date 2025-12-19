Реклама

Путин предложил обеспечить безопасность при выборах на Украине

Путин: Россия готова обеспечить безопасность при выборах на Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия готова обеспечить безопасность при проведении выборов на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Мы готовы обеспечить безопасность при выборах на Украине», — отметил он.

12 декабря бывший советник американского лидера Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что США следует заставить украинского президента Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией и провести президентские выборы на Украине. Официально президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

Ранее стало известно, что власти Украины допустили отказ от членства в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией. По информации журналистов, Зеленский заявил о согласии на выборы в ходе встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Берлине 14 декабря.

