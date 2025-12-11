Реклама

10:31, 11 декабря 2025Мир

В США призвали к жестким мерам против Зеленского после слов Трампа

Кортес: США следует заставить Зеленского завершить конфликт и провести выборы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США следует заставить украинского президента Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией и провести президентские выборы на Украине. Об этом заявил бывший советник американского лидера Дональда Трампа Стив Кортес в соцсети X.

«Президент Трамп абсолютно прав. Зеленский полностью коррумпирован, и Соединенные Штаты должны заставить его как положить конец войне, так и провести выборы в Украине!» — написал он.

Ранее Трамп призвал Зеленского реалистично оценивать текущую ситуацию в конфликте. Кроме того, президент США отметил массовый характер коррупции на Украине и подчеркнул, что отсутствие выборов в стране заставляет задуматься о ее демократичности.

В свою очередь Зеленский заявил, что не цепляется за кресло президента, однако в настоящий провести выборы в стране практически невозможно. По словам украинского лидера, перед проведением выборов следует решить два вопроса, и главный из них — обеспечение безопасности проведения такого мероприятия.

