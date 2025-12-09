«Я готов». Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы на Украине. Что еще он сказал о мирном плане, территориях и НАТО?

Зеленский в ответ на призыв Трампа заявил, что готов провести выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не цепляется за кресло президента, однако сейчас провести выборы в стране практически невозможно.

По словам украинского лидера, перед проведением выборов нужно решить два вопроса, и главный из них — безопасность проведения такого мероприятия.

Прежде всего, безопасность. Как их провести? Как это сделать под ударами, под ракетами? Относительно наших военных. Вопрос — как они будут голосовать Владимир Зеленский президент Украины

Он также подчеркнул, что необходима законодательная основа для легитимности проведения выборов. Отвечая на призыв президента США Дональда Трампа провести выборы, Зеленский заявил, что этот вопрос должен решать украинский народ, а не народы других государств.

И второй вопрос — законодательная основа для легитимности проведения выборов. И, так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши партнеры, я отвечу очень коротко: я готов к выборам Владимир Зеленский президент Украины

Ранее Трамп допустил, что по итогам голосования победу может одержать Зеленский, но отметил, что выборы в стране не проводились уже давно.

Украина не может вернуть Крым и вступить в НАТО, признал Зеленский

Украинский лидер признал, что на данный момент его страна не может вернуть Крым в свой состав и вступить в НАТО.

Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский подчеркнул, что Россия также никогда не одобрит членство республики в блоке.

Украинский президент также подтвердил заявление американского коллеги о том, что на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным политик высказал тому желание вернуть Крым.

Может, я это и сказал на первой встрече, и я считаю, что был прав. И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого Владимир Зеленский президент Украины

По словам Трампа, во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным Зеленский заявил о желании «вернуть Крым и заполучить членство в НАТО». Он добавил, что высказывания представителя Киева прозвучали «не очень любезно», а невозможность вступления Украины в альянс была очевидна еще до вступления Путина в должность.

Передача Вашингтону нового мирного плана отложена еще на день

Зеленский заявил, что новый вариант мирного плана, выработанный совместно с европейскими партнерами, будет передан США в среду, а не во вторник, как он обещал ранее. По словам украинского лидера, в работе находятся три документа.

Есть рамочный документ из 20 пунктов — он постоянно меняется. <...> Второй документ — о гарантиях безопасности, третий — о послевоенном восстановлении Украины Владимир Зеленский президент Украины

США хотят, чтобы у Украины были реалистичные гарантии безопасности, проголосованные Конгрессом, добавил президент. Он также выразил готовность к энергетическому перемирию с Россией.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

Глава Белого дома обвинил Европу в том, что она занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.

Как сообщал Axios, некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине.

