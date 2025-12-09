Зеленский признал отсутствие у Украины шансов вступить в НАТО

Зеленский признал, что Украина не может вступить в НАТО

Сейчас у Украины нет никаких шансов вступить в НАТО, несмотря на наличие у Киева соответствующего желания. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его цитирует украинское издание «Страна».

«Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе», — сказал политик, подчеркнув, что Россия никогда не согласится на членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Ранее Зеленский сообщил, что готов к проведению выборов, однако сейчас это практически невозможно, в первую очередь из-за вопроса безопасности.