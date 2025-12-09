Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:21, 9 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский признал отсутствие у Украины шансов вступить в НАТО

Зеленский признал, что Украина не может вступить в НАТО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Сейчас у Украины нет никаких шансов вступить в НАТО, несмотря на наличие у Киева соответствующего желания. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его цитирует украинское издание «Страна».

«Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе», — сказал политик, подчеркнув, что Россия никогда не согласится на членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Ранее Зеленский сообщил, что готов к проведению выборов, однако сейчас это практически невозможно, в первую очередь из-за вопроса безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Казахский фильм удалили из кинотеатров за нарушение законов РФ

    Юрист высказался о лишении Пугачевой звания народной артистки

    Стало известно о расстреле солдатами ВСУ своих сослуживцев

    SHAMAN высказался о желании сняться в кино

    Зеленский рассказал о сроках передачи США нового мирного плана

    Отразивший атаку БПЛА в Чечне боец получил миллион рублей от Кадырова

    Зеленский подтвердил слова Трампа о высказанном Путину желании вернуть Крым

    Зеленский заявил о готовности изменить закон о выборах ради их проведения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok