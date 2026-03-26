13:03, 26 марта 2026

Армия США рассказала о производстве новых M1E3 Abrams

Иван Потапов
Фото: U.S. Army / Wikimedia

Армия США рассчитывает на запуск производства новых танков M1E3 Abrams в 2027 финансовом году, пишет TWZ.

По словам помощника министра армии по вопросам закупок, логистики и технологий Брента Ингрэма, ранние прототипы M1E3 поступят в подразделения, участвующие в программе Transformation In Contact (TIC), «этим летом или в начале осени».

Чиновник отметил, что главная цель программы M1E3 заключается в том, чтобы «как можно быстрее начать серийное производство». Высокопоставленный представитель армии по вопросам закупок добавил, что «все будет зависеть от того, насколько хорошо они (ранние прототипы — прим. «Ленты.ру») покажут себя», но выразил надежду, что производство новых танков начнется «примерно в течение следующих 12 месяцев» после того, как подразделения, участвующие в программе TIC, получат первые прототипы.

TWZ отмечает, что остается неясным, изменится ли конфигурация M1E3 до начала серийного производства.

В январе американское издание 19FortyFive заметило, что победителя в бою между M1E3 Abrams и российским танком Т-14 «Армата» покажет время.

Предварительный прототип танка нового поколения M1E3 Abrams армия США показала в том же месяце.

