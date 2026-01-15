Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:39, 15 января 2026Наука и техника

В США впервые показали «Абрамс» нового поколения

Прототип нового танка M1E3 Abrams с необитаемой башней показали на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Army

Армия США впервые показала предварительный прототип танка нового поколения M1E3 Abrams. На первое фото испытательного образца с необитаемой башней обратило внимание издание Defence Industry Europe.

Представленный образец используют для испытаний новых технических решений в ходе работ над окончательным вариантом M1E3. Поэтому прототип во многом похож на серийный «Абрамс». Представители армии США подчеркнули, что финальный вариант машины будет значительно отличаться от прототипа.

Танк получил доработанную башню от модификации M1A1. Она лишилась люков и наблюдательных приборов, поскольку экипаж M1E3 расположен в корпусе. На крыше башни установили оптико-электронную станцию Leonardo S3, которая предназначена для обзора и прицеливания. Также можно заметить небольшое отверстие у орудия, в котором может находиться прицел наводчика.

Вспомогательное вооружение установлено на дистанционно управляемом боевом модуле EOS R400 Mk2. Установка объединяет в себе автоматический гранатомет Mk19, пулемет и противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin. Автор предположил, что такой набор вооружения предназначен только для демонстрации возможностей модуля. Основное орудие калибра 120 миллиметров дополнили автоматом заряжания, который позволил сократить экипаж.

Материалы по теме:
Танк Т-80: производство и боевое применение. В чем его превосходство над дизельными танками
Танк Т-80: производство и боевое применение.В чем его превосходство над дизельными танками
13 декабря 2024
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

Переднюю часть корпуса переработали для размещения трех членов экипажа. В крыше появилось два массивных люка для танкистов. Также обозреватели обратили внимание на низкий дорожный просвет M1E3, который может указывать на интеграцию гидропневматической подвески.

Ранее в январе издание 19FortyFive писало, что модернизированные версии существующих танков M1A2 Abrams планируют оставить на вооружении армии США до 2050-х годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Мировые цены на нефть заметно упали после заявления Трампа об Иране

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Рекордное подорожание серебра объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok