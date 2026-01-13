Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:21, 13 января 2026Наука и техника

Американские Abrams оставят на вооружении до 2050-х

19FortyFive: Модернизированные танки Abrams останутся на вооружении до 2050-х
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Модернизированные версии существующих танков M1A2 Abrams планируют оставить на вооружении до 2050-х годов. После этого их могут заменить машины нового поколения, пишет 19FortyFive.

Отмечается, что новый американский танк M1E3 Abrams является радикальной модификацией платформы, поэтому маловероятно, что существующие Abrams будут доводить до уровня M1E3.

«Уже одно это дает четкий ответ на вопрос о том, как долго Abrams будет оставаться на вооружении. Официальные документы по планированию, публичные заявления и текущие инвестиции указывают на то, что эксплуатация Abrams продлится еще как минимум два-три десятилетия», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023

Автор допустил, что существующие танки модернизируют по стандарту M1A2 SEP v3. Это позволит эксплуатировать их до 2050-х годов. Машина останется основой танкового парка США до полного перехода на M1E3. После этого Abrams прошлого поколения отправят на очередной этап модернизации или на металлолом.

В октябре стало известно, что Abrams нового поколения будет почти вдвое экономичнее существующих танков США. Машина получит гибридную силовую установку с двигателем Caterpillar и трансмиссией SAPA.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Экономист раскрыл последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok