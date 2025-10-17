Наука и техника
Названо преимущество нового Abrams перед прожорливыми предшественниками

TWZ: Танк Abrams M1E3 будет на 40 процентов экономичнее существующих «Абрамсов»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Модернизированный танк M1E3 Abrams («Абрамс»), который называют машиной нового поколения, будет почти вдвое экономичнее существующих машин семейства. Преимущество танка перед прожорливыми предшественниками назвал технический директор и старший советник по технологиям при начальнике штаба Армии США Алекс Миллер, передает TWZ.

Предварительный прототип M1E3, который планируют поставить армии до конца года, получит двигатель Caterpillar с трансмиссией SAPA. Отмечается, что гибридная силовая установка будет расходовать значительно меньше топлива, чем газотурбинный двигатель серийных «Абрамсов».

«Это будет примерно на 40 процентов экономичнее с точки зрения расхода топлива», — сказал Миллер. Он также подчеркнул, что новый Abrams не будет полностью электрическим, поскольку в бою его негде заряжать.

Ранее в октябре на выставке Ассоциации армии США AUSA 2025 представили систему Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed (PERCH), которая позволяет оснастить серийные «Абрамсы» дронами-камикадзе Switchblade.

