В Кремле высказались о продолжении СВО

Песков: Россия продолжает СВО, чтобы снизить террористический потенциал Киева

Россий продолжает специальную военную операцию, чтобы снизить террористический потенциал Киева. О этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российские военные внимательно отслеживает все обстоятельства запуска Украиной беспилотников. «Мы принимаем соответствующие меры, а главное, мы продолжаем специальную военную операцию с тем, чтобы минимизировать потенциал киевского режима для продолжения вот этой преступной террористической деятельности», — сказал он.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении в ночь с 25 на 26 марта мощной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили над регионами 125 беспилотников. Атаке подверглись среди прочих Ленинградская, Псковская, Смоленская, Тверская, Ярославская области, а также Московский регион и Крым.

Кроме того, в ночь на 25 марта Россия отразила самую массированную атаку за прошедший год. Над территорией страны были уничтожены почти 400 дронов.