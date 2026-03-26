Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 26 марта 2026Россия

В Кремле высказались о продолжении СВО

Песков: Россия продолжает СВО, чтобы снизить террористический потенциал Киева
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россий продолжает специальную военную операцию, чтобы снизить террористический потенциал Киева. О этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российские военные внимательно отслеживает все обстоятельства запуска Украиной беспилотников. «Мы принимаем соответствующие меры, а главное, мы продолжаем специальную военную операцию с тем, чтобы минимизировать потенциал киевского режима для продолжения вот этой преступной террористической деятельности», — сказал он.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении в ночь с 25 на 26 марта мощной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили над регионами 125 беспилотников. Атаке подверглись среди прочих Ленинградская, Псковская, Смоленская, Тверская, Ярославская области, а также Московский регион и Крым.

Кроме того, в ночь на 25 марта Россия отразила самую массированную атаку за прошедший год. Над территорией страны были уничтожены почти 400 дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Латвия задействовала Т-55 на учениях «Яростный волк»

    На съемках «Гарри Поттера» пришлось усилить охрану из-за угроз темнокожему Снейпу

    Глава российского банка сравнил прогнозы по ключевой ставке с прогнозами погоды

    Израильтяне испугались мира между Ираном и США

    Иран захотел вести переговоры с Трампом с помощью ракет

    Назван виновный в исчезновении оппозиционного российского журналиста 25 лет назад

    Любимых корги королевы Елизаветы II хотели клонировать и продавать

    Волосы девушек окрасились в зеленый цвет после купания в бассейне российского глэмпинга

    Украина объявила о разрыве последних связей с Россией и СНГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok