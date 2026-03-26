Объявлено о мощной атаке ВСУ на Россию на фоне признания положения Зеленского безвыходным

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили над регионами России 125 БПЛА ВСУ

В ночь с 25 на 26 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России более ста украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О мощной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявило российское Минобороны.

По сообщению оборонного ведомства, всего над территорией страны ночью было уничтожено 125 БПЛА. Атаке подверглись среди прочих Ленинградская, Псковская, Смоленская, Тверская, Ярославская области, а также Московский регион и Крым.

Массированный удар по регионам России был совершен на фоне объявления положения Владимира Зеленского безвыходным — с таким заявлением выступил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его признанию, Зеленскому остается лишь пойти на мирное соглашение с Москвой.

Ранее российский военблогер Юрий Подоляка заявил, что в ходе специальной военной операции произошло резкое «обострение тыловой войны». По словам публициста, как Россия, так и Украина нарастили удары по тыловой инфраструктуре.