В ходе СВО заметили резкие изменения

09:54, 25 марта 2026Россия

Военблогер Подоляка заявил о резком обострении ударов по тылам в ходе СВО
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ходе специальной военной операции (СВО) произошло резкое «обострение тыловой войны». Это изменение в ведении боевых действий заметил российский военблогер Юрий Подоляка.

По словам публициста, как Россия, так и Украина нарастили удары по тыловой инфраструктуре. Подоляка отметил, что основной целью Вооруженных сил Украины становятся объекты нефтяной инфраструктуры.

«У противника задача (...) очевидна — вынос наших возможностей по отгрузке нефти. Чтобы тем самым мы не смогли воспользоваться удобной конъюнктурой на мировом рынке», — заявил он. Подоляка предположил, что интенсивность ударов по тылам будет возрастать и далее.

Как сообщалось ранее, в ночь с 24 на 25 марта над территорией России средства противовоздушной обороны уничтожили почти 400 украинских беспилотных летательных аппаратов. Налет назвали самым мощным за последний год. Среди прочих объектов удару подвергся порт в Усть-Луге Ленинградской области — крупнейший нефтеналивной порт Балтийского моря, там зафиксировано возгорание.

