Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:20, 26 марта 2026

В Киеве указали на безвыходное положение Зеленского после слов о Донбассе

Соскин: У Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти на уступки России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти на уступки в рамках соглашения с Россией. На это указал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Зеленский сам может принимать решения? Нет, не может, ему вот США сказали, что нужно отдать России ради сделки, а ему приходится признать это, прикрываясь сказками о гарантиях безопасности», — подчеркнул эксперт.

Как утверждает Соскин, заявление украинского лидера сигнализирует о безвыходном положении Киева, напрямую связанное с давлением Вашингтона. «Выбора ему не оставили», — констатировал эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что США требуют от Украины вывода войск с Донбасса для предоставления гарантий безопасности. При этом глава Украины посетовал на то, что американский президент Дональд Трамп оказывает на Киев большее давление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok