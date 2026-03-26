В Киеве указали на безвыходное положение Зеленского после слов о Донбассе

Соскин: У Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти на уступки России

У президента Украины Владимира Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти на уступки в рамках соглашения с Россией. На это указал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Зеленский сам может принимать решения? Нет, не может, ему вот США сказали, что нужно отдать России ради сделки, а ему приходится признать это, прикрываясь сказками о гарантиях безопасности», — подчеркнул эксперт.

Как утверждает Соскин, заявление украинского лидера сигнализирует о безвыходном положении Киева, напрямую связанное с давлением Вашингтона. «Выбора ему не оставили», — констатировал эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что США требуют от Украины вывода войск с Донбасса для предоставления гарантий безопасности. При этом глава Украины посетовал на то, что американский президент Дональд Трамп оказывает на Киев большее давление.