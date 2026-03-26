В Кремле сделали заявление о якобы отправке Россией беспилотников Ирану

Песков назвал лживыми вбросы о том, что РФ якобы отправила беспилотники Ирану

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал лживым вбросом сообщения СМИ о том, что РФ якобы отправила беспилотники Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь очень много лживых вбросов в средствах массовой информации», — сказал он.

По словам представителя Кремля, даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы. Он также посоветовал не обращать на них внимание.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан опроверг поставку беспилотников и ракет России для использования на Украине.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

