Иран опроверг поставку беспилотников и ракет России

Глава МИД Ирана Абдоллахиан опроверг поставку беспилотников и ракет России

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан опроверг поставку беспилотников и ракет России для использования на Украине. Трансляция его выступления велась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В ходе дискуссии Абдоллахиан заявил, что Иран никогда не поставлял России беспилотники и ракеты для использования на Украине.

Министр также подчеркнул, что Украина не предоставила Ирану никаких доказательств якобы использования Россией иранского вооружения в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее Абдоллахиан заявил, что ливанская шиитская организация «Хезболла» и радикальное палестинское движение ХАМАС имеют возможность нелегально приобрести на Украине все необходимое им оружие. По его словам, сейчас Украина стала страной, в которой развивается черный рынок по продаже оружия.