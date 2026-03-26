Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 26 марта 2026

Экономический лидер Евросоюза собрался ударить по компаниям США

Bloomberg: ФРГ ударит по компаниям США в случае нового конфликта с Трампом
Кирилл Луцюк

Фото: Halil Sagirkaya / Anadolu via Getty Images

Берлин изучает возможность нанесения чувствительных экономических ударов по американской экономике в случае, если Европейскому союзу придется вступить в очередной конфликт с США. Об этом сообщило Bloomberg.

Главным рычагом, на который рассчитывают в ЕС, является наличие 450 миллионов состоятельных потребителей. Это считается самым мощным экономическим оружием. Если американские компании лишатся доступа к этому рынку сбыта или столкнутся с ужесточением регулирования, то это нанесет им серьезный ущерб. Речь, в частности, идет о технологических гигантах вроде Alphabet или Amazon.

Кроме того, европейцы могут повлиять на цепочки поставок, от которых зависит развитие и работа искусственного интеллекта. Такие американские компании, как OpenAI, Anthropic, Microsoft или Ventures, частично зависят от европейских промышленных комплектующих для развертывания своих центров обработки данных. Эти комплектующие включают в себя специализированное оборудование от таких компаний, как Siemens.

Также США сильно зависят от европейских предприятий, производящих химикаты, используемые в производстве полупроводников. Например, голландская ASML и ее немецкие поставщики Zeiss и Trumpf выпускают передовые литографические машины, необходимые для изготовления самых современных микросхем.

Европейские компании поставляют активные ингредиенты почти для половины всех фирменных лекарств, продаваемых в США, и 90 процентов инсулина, который американцы используют ежедневно. Они также обеспечивают более трети импорта химической продукции, которая используется в различных отраслях промышленности США.

Кроме того, Европейский союз является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в США. Правительства стран блока не могут запретить европейским компаниям вкладывать капитал в экономику США, но им по силам так изменить нормативно-правовую базу, что европейские деньги начнут уходить с американского рынка.

Еще один рычаг влияния связан с тем, что европейские правительства и инвесторы владеют американскими акциями на сумму около 10,4 триллиона долларов. Кроме того, в их распоряжении государственные ценные бумаги США на 3,4 триллиона долларов и корпоративные облигации США на 2,9 триллиона.

По словам президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, война США против Ирана является катастрофической ошибкой и нарушением норм международного права. Он также подчеркнул, что оправдания, к которым прибегает Вашингтон, не выдерживают критики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    iPhone 17 подешевел в России

    В Кремле рассказали об использовании Украиной «втемную» стран НАТО и ЕС

    В России отреагировали на отказ Зеленского выводить ВСУ из Донбасса ради гарантий от США

    В США раскрыли варианты «финального удара» по Ирану

    В Кремле указали на противоречивость заявлений Зеленского о мире

    Путин обсудит с предпринимателями животрепещущие вопросы

    Марка Soueast объяснила обвал продаж в России

    «Меня подставили под кулаки». Помощник Вассермана, которому угрожал Алаудинов, заявил о нападении на него в студии

    Глава уголовного розыска придумал способ использовать российских заключенных и прогорел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok