Коростелев счел глупым требование отстранить американцев от турниров

Савелий Коростелев: России глупо требовать отстранить американцев от турниров

Призер этапа Кубка мира по лыжным гонкам Савелий Коростелев счел глупым требование отстранить американцев от международных турниров. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению спортсмена, России не нужно этого делать. «Спорт должен объединять и быть вне политики», — добавил Коростелев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отсутствие санкций в отношении американских и израильских спортсменов после начала военной операции в Иране. «МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир», — заявили в организации.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе. Среди них Коростелев, принявший участие в зимней Олимпиаде-2026 в Италии.