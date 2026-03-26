Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:06, 26 марта 2026

Коростелев счел глупым требование отстранить американцев от турниров

Алексей Гусев

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Призер этапа Кубка мира по лыжным гонкам Савелий Коростелев счел глупым требование отстранить американцев от международных турниров. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению спортсмена, России не нужно этого делать. «Спорт должен объединять и быть вне политики», — добавил Коростелев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отсутствие санкций в отношении американских и израильских спортсменов после начала военной операции в Иране. «МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир», — заявили в организации.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе. Среди них Коростелев, принявший участие в зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok